За поддержку Украины: британского певца Рода Стюарта освистали во время концерта
Источник:Sky News
Британский певец Род Стюарт неоднократно публично выражал поддержку Украине в войне с Россией. На одном из своих концертов артист столкнулся с негативной реакцией зрителей из-за напоминания о полномасштабном вторжении.
Мировые звезды активно приобщаются к поддержке Украины. Так, голливудский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна во "Властелине колец", посетил кинофестиваль в Черновцах.
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В Лейпциге Род спел свою песню Rhythm Of My Heart. Этот хит в последнее время Стюарт посвящает украинской столице. Более того, он называет трек – песней войны.
Во время выступления британца на сцене появился желто-голубой флаг, а позже – портрет Президента Украины Владимира Зеленского. Род повернулся спиной к залу, но свой взгляд устремил на лицо украинского лидера, которому и пел этот хит.
Однако, зрителям не понравился такой жест Стюарта. Они начали недовольно выкрикивать, кричать и свистеть. Впрочем, Род продолжил выступать, будто ничего не произошло.
Род Стюарт поддержал Украину: что известно
- С 2022 года певец демонстрирует поддержку Украине. Артист арендовал дом и помог с его обустройством семье вынужденных переселенцев, которая состояла из семи человек.
- В феврале 2024 года исполнитель резко высказался о российском диктаторе Путине, назвав его "му*аком".
- К тому же Род постоянно уверяет, что действия страны-агрессора являются проявлением зла, которое надо искоренить.