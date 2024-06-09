38-летний Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились – СМИ

Весной этого года Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями. Впрочем, теперь сообщается, что пара тайно поженилась.

В конце мая звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун также вышла замуж. Ее избранником стал сын Джона Бон Джови Джейк.

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Инсайдер рассказал, что Роберт и Сьюки обручились несколько месяцев назад. Вероятно, это произошло после появления на свет ребенка звездной пары. Интересно, что имя малыша пара до сих пор не объявила.

По словам инсайдера, трансформация личности актера завершилась. Поэтому, Паттинсон решил серьезно подойти к созданию семьи и женился на Уотерхаус.

Они, наконец, серьезно задумались над созданием семьи и проведением оставшейся части своей жизни, вместе,

– отметил инсайдер.

К тому же Роберт якобы "постоянно и регулярно" называет Сьюки своей женой.

Что известно о паре Паттинсона и Уотерхаус