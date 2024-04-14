Звезда "Сумерек" Паттинсон впервые стал отцом: его возлюбленная рассекретила пол ребенка

14 апреля 2024, 15:00
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Источник:

People

В марте стало известно, что актер Роберт Паттинсон и его избранница Сьюки Уотерхауз впервые стали родителями. Тогда их во время прогулки с ребенком подловили папарацци. В то же время звезды не разглашали пол первенца. Только сейчас возлюбленная звезды "Сумерек" призналась, кого родила.

Об этом она рассказала во время выступления на музыкальном фестивале Coachella. Мероприятие прошло в Калифорнии.

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Кто родился у Роберта Паттинсона

Выяснилось, что звезда "Сумерек" стал отцом девочки.

Произошли довольно значительные события. Я люблю удивительных женщин и мне очень повезло иметь собственную маленькую удивительную девушку, и встретить любовь всей моей жизни. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть моя собственная очаровательная леди,
– сказала жена актера.

Что известно об отношениях Паттинсона и Уотерхаус

  • Пара старается держать личную жизнь в тайне, однако некоторая информация все же известна. Так, Роберт и Сьюки начали встречаться в 2018 году. Тогда их вместе часто замечали папарацци.
  • В конце концов, на следующий год Паттинсон подтвердил их отношения. В то же время тогда он высказал дискомфорт от пристального внимания прессы.
  • Позже знаменитости решили съехаться.
  • Хотя актеры пока неженаты, с декабря ходят слухи о возможной помолвке. Ранее на безымянном пальце левой руки Уотерхаус заметили кольцо.

Автор: Софія Хомишин