Об этом она рассказала во время выступления на музыкальном фестивале Coachella. Мероприятие прошло в Калифорнии.

Важно Был многодетным отцом и символом креатива: умер известный модельер Роберто Кавалли

Кто родился у Роберта Паттинсона

Выяснилось, что звезда "Сумерек" стал отцом девочки.

Произошли довольно значительные события. Я люблю удивительных женщин и мне очень повезло иметь собственную маленькую удивительную девушку, и встретить любовь всей моей жизни. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть моя собственная очаровательная леди,

– сказала жена актера.

Что известно об отношениях Паттинсона и Уотерхаус