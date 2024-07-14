Из-за выступления на свадьбе с Монатиком: известная группа наказала свою барабанщицу

10 июля, состоялась скандальная свадьба украинки в Италии, на которой выступили Максим Галкин и Монатик. Барабанщицу артиста Екатерину Багинскую исключили из состава группы Renie Cares из-за присутствия на празднике.

Недавно украинка, которая была невестой на свадьбе, отреагировала на хейт сети. Девушка заявила, что поддерживает свою родину в войне с Россией и осуждает все, что касается врага.

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Впрочем, барабанщице Монатика досталось больше других. Екатерина продолжит играть в составе команды украинского артиста, но прекратит сотрудничество с группой Renie Cares. Основательница коллектива Ирина Панчук уже прокомментировала выступление Багинской на скандальной свадьбе. Вокалистка выразила возмущение команде Монатика и непонимание ее поступков, в частности пребывания на одной сцене с россиянином.

Это не должно быть нормой. Скорее всего, после этой истории деятельность Монатика не изменится никак, но, возможно, кто-то из вас задумается о том, какие ценности руководят вашими поступками. Поскольку Екатерина Багинская продолжает свой путь в группе Монатик, мы должны прекратить наше сотрудничество в группе Renie Cares,

– поделилась Ирина.



Ирина Панчук о Екатерине Багинской / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время саундпродюсер группы Александр Мусевич поддержал позицию вокалистки. Он решил прекратить сотрудничество с Екатериной после ее выступления на свадьбе.

С сегодняшнего дня Катя прекращает свое участие в группе Renie Cares. И я перестаю с ней работать как саундпродюсер над ее проектом DRUM QUEEN. Хотя я знаю, что Катя не хотела сотрудничать с россиянами. Но это ненормально,

– заверил Мусевич.

Александр Мусевич о Екатерине Багинской / Видео из инстаграм-сторис продюсера

Напомним, на днях на берегу озера Комо украинская пара сыграла роскошную свадьбу. Стоимость празднования может составлять около миллиона евро. Церемония состоялась на вилле Балбяно, которой владеют российские бизнесмены. Ведущим праздника был Максим Галкин, тогда как Монатик – приглашенный артист.