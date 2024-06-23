Певица родилась в 1990 году в Одессе. С самого детства занималась творчеством. Ходила в театральный кружок, посещала хореографический класс и училась вокалу и играть на бандуре. А высшее образование получала в Одесском университете и Киевском университете культуры и искусств. Как Тодоренко выбрала путь предательства и чем она сейчас занимается – далее в материале Show 24.

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Звездная карьера

В 2007 году Тодоренко приняла участие в конкурсе "Золотая Десятка", где ее заметила продюсер и певица Наталья Могилевская.

Регина Тодоренко в детстве / Фото из инстаграма певицы

Девушку пригласили на кастинг "Фабрика звезд – 2". После участия в проекте стала участницей группы Real O.

Участницы Real O встретились в 2021 году / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

В 2009 году певица попробовала себя, как автор песен. Она сотрудничала с рядом знаменитостей, среди которых: Виталий Козловский, София Ротару, Маша Собко, Маша Гойя и другие.

В 2012 – вместе со Светланой Тарабаровой покинула группу Real O, а уже через два года стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка". Ее соведущим был Коля Серга, который сегодня является военным и возглавляет "Культурный Десант".

Регина Тодоренко и Коля Серга / Фото "Орел и решка"

Впоследствии пошла на российское шоу "Голос". На кастинге исполнила песню Тины Кароль "Ноченька". К слову, вместе с Лесей Никитюк, Андреем Бедняковым и Жанной Бадоевой снялись в клипе Светланы Лободы "Пора домой".

В 2016 году сотрудничала с Лесей Никитюк в новом сезоне "Орел и решка", а через год ушла из проекта.

Регина Тодоренко и Леся Никитюк / Фото "Орел и решка"

С этого времени начала активно участвовать в российских телепроектах. Более того, женщина даже открыла собственные шоу, где была ведущей.

Личная жизнь

Предательница вышла замуж за российского певца и бизнесмена Влада Топалова. В 2018 году у пары родился сын Михаил, а в 20222 – сын Мирослав. Однако в супружеской жизни не все так гладко. В СМИ ходили слухи, что муж бьет Регину, унижает и употребляет наркотики.

В одном из комментариев изменщица намекнула на то, что не высказывается о войне из-за своего мужа, хотя их позиции якобы не совпадают.

Реакция Тодоренко на полномасштабное вторжение / Фото из инстаграма Регины Тодоренко

Напомним, что в 2020 году Тодоренко вляпалась в скандал, когда в одном из интервью заявила, что женщина сама виновата в том, что ее бьет муж.

Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: ''Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил? – говорила Регина.

После этого певица поплатилась за эти слова. Кроме общественного осуждения и волны хейта, у нее отобрали звание "Женщины года", которое присудило российское издание Glamour.

Реакция на полномасштабное вторжение

Начиная с 2014 года, предательница всячески пыталась убежать от темы обсуждения российско-украинской войны. За 6 лет она всего-навсего осмелилась сказать, что "старается не лезть в тему политики".

С началом полномасштабного вторжения она не высказывала напрямую мнение о нападении России на Украину. Тодоренко вместо этого использовала абстрактные фразы о мире и любви.

"Даже в моей семье абсолютно разные позиции по поводу случившегося,: кто-то готов идти бороться до смерти, а кто-то бежит от взрывов за границу, кто-то рожает в убежищах, а кто-то даже в таких условиях принимает роды Правды мы не найдем. Не увидим истину, потому никто из нас не знает, какую на самом деле ведут игру генералы, но из-за этих игр гибнет простой солдат и мирный народ", – писала певица.

В апреле 2022 года Регина выпустила песню, которую окрестили прощанием. Композиция называется "Он за мной". В частности, в тексте фигурируют следующие фразы:

"Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой";

"Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой";

"Я люблю его больше себя самой. До свидания всем.";

"Мне наплевать, что говорят о нас".

Вполне вероятно, что предательница таким образом попрощалась с родными и Родиной.

В июне того же года мать Тодоренко впервые обратилась к дочери и сказала, что "наша одесская семья ждет тебя".

Регина Тодоренко с мамой / Фото из инстаграма певицы

Осенью 2022 года СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц. В санкционный список попали: Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова, Регина Тодоренко, Снежана Егорова и Оксана Марченко. Ограничения будут действовать 5 лет.

В этом году Тодоренко получила российский паспорт накануне "выборов" президента в стране-террористке. Российские СМИ сообщали, что основанием для этого стал брак телеведущей с гражданином России Владом Топаловым и непрерывное проживание в стране. Сама предательница замалчивает эту информацию.

Где сейчас Регина Тодоренко

Несмотря на то, что родители певицы живут в Одессе и находятся под угрозой ежедневных российских обстрелов, Тодоренко продолжает работать и платить налоги России.

К слову, она даже снялась в фильме с сербским актером Милошем Биковичем, который поддерживает Россию.

Во время ракетных атак на Украину, Тодоренко хвасталась роскошной жизнью и шикарным отдыхом за рубежом.

Тодоренко в Стамбуле / Фото из соцсетей

Кстати, как-то предательница заявила, что намерена наведаться в Одессу, но ни разу так и не опубликовала новости об обстрелах родного города.