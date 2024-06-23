Співачка народилась 1990 року в Одесі. Із самого дитинства займалась творчістю. Ходила в театральний гурток, відвідувала хореографічний клас і вчилась вокалу та грати на бандурі. А вищу освіту здобувала в Одеському університеті та Київському університеті культури й мистецтв. Як Тодоренко вибрала шлях зрадництва і чим вона зараз займається – далі в матеріалі Show 24.

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Зіркова кар'єра

У 2007 році Тодоренко взяла участь у конкурсі "Золота Десятка", де її помітила продюсерка та співачка Наталія Могилевська.

Регіна Тодоренко у дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Дівчину запросили на кастинг "Фабрика зірок – 2". Після участі у проєкті стала учасницею групи Real O.

Учасниці Real O зустрілися у 2021 році / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

У 2009 році співачка спробувала себе, як авторка пісень. Вона співпрацювала з низкою знаменитостей, серед яких: Віталій Козловський, Софія Ротару, Маша Собко, Маша Гойя та інші.

У 2012 – разом зі Світланою Тарабаровою покинула гурт Real O, а вже за два роки стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка". Її співведучим був Коля Сєрга, який сьогодні є військовим і очолює "Культурний Десант".

Регіна Тодоренко і Коля Сєрга / Фото "Орел і решка"

Згодом пішла на російське шоу "Голос". На кастингу виконала пісню Тіни Кароль "Ноченька". До слова, разом із Лесею Нікітюк, Андрієм Бедняковим і Жанною Бадоєвою знялись у кліпі Світлани Лободи "Пора домой".

У 2016 році співпрацювала із Лесею Нікітюк у новому сезоні "Орел і решка", а за рік пішла з проєкту.

Регіна Тодоренко і Леся Нікітюк / Фото "Орел і решка"

З цього часу почала активно брати участь у російських телепроєктах. Ба більше, жінка навіть відкрила власні шоу, де була ведучою.

Особисте життя

Зрадниця вийшла заміж за російського співака та бізнесмена Влада Топалова. У 2018 році в пари народився син Михайло, а у 20222 – син Мирослав. Однак у подружньому житті не все так гладко. У ЗМІ ширились чутки, що чоловік б'є Регіну, принижує та вживає наркотики.

В одному з коментарів зрадниця натякнула на те, що не висловлюється про війну через свого чоловіка, хоча їхні позиції нібито не збігаються.

Реакція Тодоренко на повномасштабне вторгнення / Фото з інстаграму Регіни Тодоренко

Нагадаємо, що у 2020 році Тодоренко вляпалась у скандал, коли в одному з інтерв'ю заявила, що жінка сама винна в тому, що її б'є чоловік.

Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: ''Боже, мій чоловік мене б'є''. Що з мізками відбувається в цей момент? А ти не задумувалася, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив? – казала Регіна.

Після цього співачка поплатилась за ці слова. Окрім суспільного осуду та хвилі хейту, у неї відібрали звання "Жінки року", яке присудило російське видання Glamour.

Реакція на повномасштабне вторгнення

Починаючи із 2014 року, зрадниця всіляко намагалась втекти від теми обговорення російсько-української війни. За 6 років вона всього-на-всього насмілилась сказати, що "намагається не лізти у тему політики".

З початком повномасштабного вторгнення вона не висловлювала напряму думку щодо нападу Росії на Україну. Тодоренко натомість використала абстрактні фрази про мир і любов.

"Навіть у моїй сім'ї абсолютно різні позиції з приводу того, що трапилося: хтось готовий йти боротися до смерті, а хтось біжить від вибухів за кордон, хтось народжує у сховищах, а хтось навіть у таких умовах приймає пологи Правди ми не знайдемо. Не побачимо істину, тому ніхто з нас не знає, яку насправді ведуть гру генерали, але через ці ігри гине простий солдат і мирний народ", – писала співачка.

У квітні 2022 року Регіна випустила пісню, яку охрестили прощанням. Композиція називається "Он за мной". Зокрема, в тексті фігурують наступні фрази:

"Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой";

"Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой";

"Я люблю его больше себя самой. До свидания всем";

"Мне наплевать, что говорят о нас".

Цілком ймовірно, що зрадниця у такий спосіб попрощалась з рідними та Батьківщиною.

У червні того ж року мати Тодоренко вперше звернулася до доньки та сказала, що "наша одеська сім'я чекає на тебе".

Регіна Тодоренко з мамою / Фото з інстаграму співачки

Осінню 2022 року РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць. До санкційного списку потрапили: Ані Лорак, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Регіна Тодоренко, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко. Обмеження діятимуть 5 років.

Цього року Тодоренко отримала російський паспорт напередодні "виборів" президента в країні-терористці. Російські ЗМІ повідомляли, що підставою для цього став шлюб телеведучої з громадянином Росії Владом Топаловим та безперервне проживання у країні. Сама зрадниця замовчує цю інформацію.

Де зараз Регіна Тодоренко

Попри те, що батьки співачки живуть в Одесі й знаходяться під загрозою щоденних російських обстрілів, Тодоренко продовжує працювати та сплачувати податки Росії.

До слова, вона навіть знялась у фільмі з сербським актором Мілошем Биковичем, який підтримує Росію.

Під час ракетних атак на Україну, Тодоренко вихвалялась розкішним життям і шикарним відпочинком за кордоном.

Тодоренко у Стамбулі / Фото з соцмереж

До речі, якось зрадниця заявила що має намір навідатися до Одеси, але жодного разу так і не опублікувала новини про обстріли рідного міста.