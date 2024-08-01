Когда Рамина только пришла на шоу, то была уверена, что найдет настоящую любовь, выйдет замуж и построит семью. Свое поведение женщина назвала наивным.

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Однако, все сложилось по-другому и Эсхакзай покинула проект, оказавшись в тройке лидеров. После окончания шоу девушка получила немало хейта, который повлиял на ее самовосприятие.

Насколько мне известно, то команда не ставила на меня больших ставок, но я понравилась холостяку и я дошла до тройки. Уже когда этот проект вышел, мне начали писать люди, что со мной что-то не так, и это меня очень травмировало. Это сформировало во мне комплексы и я боялась быть дурочкой,

– поделилась Рамина.

Из-за негатива в сети интервьюерка в течение длительного времени боялась высказывать собственное мнение. Она всегда хотела заслужить одобрение и быть "хорошей девочкой" в глазах других людей. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения журналистка стала по-другому относиться к хейту. По словам Рамины, пользователи изменили мнение из-за ее поездки на фронт.

Сейчас у меня наоборот такой образ, я иногда люблю быть в "белом пальто", типа все что-то делают, а я – молодец, я не такая. Сейчас хейта нет, но я хейт очень сильно прорабатывала. Я в том периоде, когда люди прислушиваются к моему мнению, уважают меня,

– заявила звезда.

Напомним, в 5-м сезоне шоу "Холостяк" Эсхакзай боролась за сердце футболиста Сергея Мельника. Девушка покинула проект, войдя в тройку лучших.