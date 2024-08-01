Несмотря на то, что исполнительница редко делится семейным контентом, она решила сделать исключение и даже показала нежное фото с любимым. В то же время Lama посвятила Роману чувственные строки.

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В своих соцсетях она опубликовала совместную фотографию с мужем. Пара позирует в объятиях друг друга и улыбается в камеру на фоне пейзажей Киева. Певица обратилась к любимому и поблагодарила его за все проведенные мгновения вместе.

Наши 8 лет любви. Это настоящее совместное путешествие, которое началось с первого взгляда и продолжается через тысячи моментов, каждый из которых добавляет новый штрих к картине нашей общей истории. Это время, когда мы вместе переживали взлеты и падения, понимали друг друга без слов,

– призналась звезда.

По словам артистки, 8 лет отношений подарили ей возможность ежедневно исследовать что-то новое, наслаждаться каждым мгновением и создавать совместные традиции с избранником. Исполнительница заверила, что между ней с любимым царят только любовь и взаимопонимание.

Это множество совместных вечеров, когда мир останавливался, и мы оставались только вдвоем – в тепле и уюте, где каждое слово имеет вес, а каждый взгляд говорит больше тысячи слов. Это время, когда мы учились ценить каждый день и каждую минуту вместе. Это восемь лет, которые показали, что настоящая любовь не боится трудностей и испытаний, а наоборот, становится крепче и сильнее!

– подчеркнула звезда.

Напомним, Lama рассказывала, что не чувствует 18-летней разницы в возрасте с Романом. Она описала его, как очень умного и зрелого человека, с которым имеет духовную связь, общие интересы и одинаковое мышление. Известно, что Роман работает в финансовой сфере и ему удается уделять внимание работе и семье.