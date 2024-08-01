Коли Раміна тільки прийшла на шоу, то була впевнена, що знайде справжнє кохання, вийде заміж та побудує родину. Свою поведінку жінка назвала наївною.

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Однак, все склалося по-іншому та Есхакзай залишила проєкт, опинившись у трійці лідерів. Після закінчення шоу дівчина отримала чимало хейту, який вплинув на її самосприйняття.

Наскільки мені відомо, то команда не ставила на мене великих ставок, але я сподобалася холостяку та я дійшла до трійки. Вже коли цей проєкт вийшов, мені почали писати люди, що зі мною щось не так, і це мене дуже травмувало. Це сформувало в мені комплекси і я боялася бути дурочкою,

– поділилася Раміна.

Через негатив у мережі інтерв'юерка протягом тривалого часу боялася висловлювати власну думку. Вона завжди хотіла заслужити схвалення та бути "хорошою дівчинкою" в очах інших людей. Втім, після початку повномасштабного вторгнення журналістка стала по-іншому ставитися до хейту. За словами Раміни, користувачі змінили думку через її поїздки на фронт.

Зараз у мене навпаки такий образ, я інколи люблю бути в "білому пальті", типу всі щось роблять, а я – молодець, я не така. Зараз хейту немає, але я хейт дуже сильно пропрацьовувала. Я у тому періоді, коли люди прислухаються до моєї думки, поважають мене,

– заявила зірка.

Нагадаємо, у 5-му сезоні шоу "Холостяк" Есхакзай боролася за серце футболіста Сергія Мельника. Дівчина залишила проєкт, увійшовши до трійки найкращих.