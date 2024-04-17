Под завалами люди: звездный бомонд эмоционально реагирует на утренний обстрел Чернигова
Утром 17 апреля россияне нанесли ракетный удар по Чернигову. В результате обстрела есть как погибшие, так и раненые. Украинские звезды уже успели отреагировать на очередной цинизм оккупантов.
Они постили кадры с места событий и эмоционально высказывались в своих инстаграм-сторис. О том, как на ракетную атаку отреагировали alyona alyona, Монатик, Настя Каменских, MamaRika и другие звезды – смотрите в материале.
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Alyona Alyona
Победительница Нацотбора-2024 распространила информацию о ракетной атаке на украинском и английском языках и опубликовала кадры разрушенных зданий Чернигова и фото с пострадавшими.
Мои соболезнования всем пострадавшим и их близким,
– добавила артистка.
Alyona Alyona отреагировала на обстрел Чернигова / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Настя Каменских
Певица выставила инстаграмм-сторис, где показала скриншот о том, что российские ракеты попали по Чернигову.
Когда уже это закончится, почему наши люди должны страдать от лап зверей, которые хотят разодрать страну,
– отметила знаменитость.
Настя Каменских отреагировала на обстрел Чернигова / Скриншот из инстаграмм-сторис
Монатик
Исполнитель выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал украинцев сдавать кровь.
Монатик отреагировал на обстрел Чернигова / Скриншот из инстаграмм-сторис
Эктор Хименес-Браво
Повар тоже поделился деталями о массированном обстреле города.
Очередное тревожное утро,
– подчеркнул кулинар.
Эктор Хименес-Браво отреагировал на обстрел Чернигова / Скриншот из инстаграмм-сторис
MamaRika
Также вставила инстаграмм-сторис, где показала фото разрушенного здания и эмоционально высказалась.
Под завалами люди... Эти (россияне – 24 Канал) не дают нам нормально жить,
– отметила артистка.
MamaRika отреагировала на ракетный обстрел Чернигова / Скриншот с инстаграмм-сторис
Другие звезды, среди которых Оля Полякова, Кристина Соловий, Джамала, Тина Кароль, тоже выразили свою поддержку жителям Чернигова.
Как другие звезды реагируют на обстрел Чернигова / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о ракетном обстреле Чернигова
- Взрывы в городе прогремели около 9:00.
- Позже городские власти подтвердили прямое попадание в объект социальной инфраструктуры – 8-этажный дом, шесть этажей которого были разрушены.
- К тому же в эпицентре обстрела оказалась районная больница.
- Пострадали также близлежащие дома и автомобили.
- Вячеслав Чаус, председатель Черниговской областной военной администрации, сообщил, что враг выпустил по городу три крылатые ракеты "Искандер".
- Известно о 13 погибших и 61 пострадавшем, однако поисково-спасательные операции еще продолжаются.