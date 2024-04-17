Они постили кадры с места событий и эмоционально высказывались в своих инстаграм-сторис. О том, как на ракетную атаку отреагировали alyona alyona, Монатик, Настя Каменских, MamaRika и другие звезды – смотрите в материале.

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Alyona Alyona

Победительница Нацотбора-2024 распространила информацию о ракетной атаке на украинском и английском языках и опубликовала кадры разрушенных зданий Чернигова и фото с пострадавшими.

Мои соболезнования всем пострадавшим и их близким,

– добавила артистка.



Alyona Alyona отреагировала на обстрел Чернигова / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Настя Каменских

Певица выставила инстаграмм-сторис, где показала скриншот о том, что российские ракеты попали по Чернигову.

Когда уже это закончится, почему наши люди должны страдать от лап зверей, которые хотят разодрать страну,

– отметила знаменитость.



Настя Каменских отреагировала на обстрел Чернигова / Скриншот из инстаграмм-сторис

Монатик

Исполнитель выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и призвал украинцев сдавать кровь.



Монатик отреагировал на обстрел Чернигова / Скриншот из инстаграмм-сторис

Эктор Хименес-Браво

Повар тоже поделился деталями о массированном обстреле города.

Очередное тревожное утро,

– подчеркнул кулинар.



Эктор Хименес-Браво отреагировал на обстрел Чернигова / Скриншот из инстаграмм-сторис

MamaRika

Также вставила инстаграмм-сторис, где показала фото разрушенного здания и эмоционально высказалась.

Под завалами люди... Эти (россияне – 24 Канал) не дают нам нормально жить,

– отметила артистка.



MamaRika отреагировала на ракетный обстрел Чернигова / Скриншот с инстаграмм-сторис

Другие звезды, среди которых Оля Полякова, Кристина Соловий, Джамала, Тина Кароль, тоже выразили свою поддержку жителям Чернигова.

Как другие звезды реагируют на обстрел Чернигова / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о ракетном обстреле Чернигова