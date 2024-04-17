Вони постили кадри з місця подій та емоційно висловлювались у своїх інстаграм-сторіс. Про те, як на ракетну атаку відреагували alyona alyona, Монатік, Настя Каменських, MamaRika та інші зірки – дивіться в матеріалі.
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Alyona Alyona
Переможниця Нацвідбору-2024 поширила інформацію про ракетну атаку українською та англійською мовами й опублікувала кадри зруйнованих будівель Чернігова та фото з постраждалими.
Мої співчуття всім постраждалим та їхнім близьким,
– додала артистка.
Alyona Alyona відреагувала на обстріл Чернігова / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Настя Каменських
Співачка виставила інстаграм-сторіс, де показала скриншот про те, що російські ракети влучили по Чернігову.
Коли вже це закінчиться, чому наші люди мають страждати від лап звірів, які хочуть роздерти країну,
– зазначила знаменитість.
Настя Каменських відреагувала на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Монатік
Виконавець висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих і закликав українців здавати кров.
Монатік відреагував на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ектор Хіменес-Браво
Кухар теж поділився деталями про масований обстріл міста.
Черговий тривожний ранок,
– наголосив кулінар.
Ектор Хіменес-Браво відреагував на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс
MamaRika
Також вставила інстаграм-сторіс, де показала фото зруйнованої будівлі та гнівно відреагувала.
Під завалами люди… Ці (росіяни – 24 Канал) не дають нам нормально жити,
– зазначила артистка.
MamaRika відреагувала на ракетний обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Інші зірки, серед яких Оля Полякова, Христина Соловій, Джамала, Тіна Кароль, теж написали в соціальних мережах про свою підтримку жителів Чернігова.
Як інші зірки реагують на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про ракетний обстріл Чернігова
- Вибухи у місті пролунали близько 9:00.
- Пізніше міська влада підтвердила пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури – 8-поверховий будинок, шість поверхів якого було зруйновано.
- До того ж в епіцентрі обстрілу опинилась районна лікарня.
- Постраждали також прилеглі будинки та автомобілі.
- В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, повідомив, що ворог випустив по місту три крилаті ракети "Іскандер".
- Наразі відомо про 13 загиблих та 61 постраждалого, проте пошуково-рятувальні операції ще тривають.