Оказывается, это был служебный роман, который перерос в брак. Кроме того, она подробно рассказала, какими были их отношения и призналась, общаются ли они с бывшим сейчас.

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Что известно об отношениях Марченко и Ведменского

Зоряна узнала, что беременна в тот момент, когда не хотела чего-то серьезного. К тому же, говорит Марченко, что была влюблена в своего экс-супруга, однако не любила его. Поэтому она не хотела рожать ребенка, но мама ее убедила.

Александр не хотел жить в Киеве, поэтому они с Зоряной переехали в Москву.

В тот момент я приняла решение, что надо ехать за отцом моего ребенка, что это будет правильно... он меня заверил, что все будет хорошо,

– объяснила актриса.

Интересно, что Александра Ведменского Зоряна называет "отец моего ребенка", потому что говорит, что это единственное, что его с ней сейчас связывает.

Марченко отметила, что в России ей было максимально сложно, она даже имела депрессию, потому что все время была одна с ребенком, поскольку ее бывший муж в тот момент ушел на учебу и его почти не было дома. В конце концов актриса приняла решение вернуться в Киев.

Сейчас Зоряна не поддерживает связь с Александром, хотя до полномасштабного вторжения они время от времени общались. В то же время Ведменский пишет смс дочери.

Интервью с Зоряной Марченко: смотрите видео онлайн

Что в целом известно о личной жизни Зоряны Марченко

До отношений с российским актером женщина уже была помолвлена. Ее избранником был украинский актер Алексей Тритенко с которым они познакомились на съемочной площадке сериала "Последний янычар". Поженилась пара всего через два месяца после знакомства. Актриса поделилась, что их отношения были полны страсти, но признается, что не была готова к браку в тот момент своей жизни. Марченко также считает, что у них не было достаточно времени, чтобы по-настоящему понять друг друга.

Может еще было не время и все как-то оно не сложилось. Мы с ним вместе были мало. Где-то меньше чем пол года и потом приняли решение разъехаться. Расстались мы с ним позже,

– рассказала знаменитость.



Зоряна Марченко и Алексей Тригубенко / Скриншот из интервью