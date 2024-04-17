В то же время сама знаменитость сейчас находится за границей. Она призналась, что утро ее было очень стрессовое.
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Что с сыном Наталки Денисенко
Актриса рассказала, что пока она за границей работает, ее сын уехал к бабушке с дедушкой.
Можете представить мое утро сегодня,
– отметила звезда.
В то же время она подчеркнула, что все ее родные целы.
Сын Наталки Денисенко оказался в Чернигове во время обстрела / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о ракетной атаке на Чернигов 17 апреля
- Около 9:00 город всколыхнула серия взрывов. Непосредственно под обстрел попал 8-этажный дом, районная больница, а также близлежащие дома и автомобили.
- Вячеслав Чаус, глава областной военной администрации, заявил, что враг выпустил по Чернигову три крылатые ракеты "Искандер".
- Разрушительная атака привела к гибели 14 человек и ранению 61 человека, но поисково-спасательные работы с целью выявления новых жертв еще продолжаются.