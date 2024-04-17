В то же время сама знаменитость сейчас находится за границей. Она призналась, что утро ее было очень стрессовое.

К теме Под завалами люди: звездный бомонд эмоционально реагирует на утренний обстрел Чернигова

Что с сыном Наталки Денисенко

Актриса рассказала, что пока она за границей работает, ее сын уехал к бабушке с дедушкой.

Можете представить мое утро сегодня,

– отметила звезда.

В то же время она подчеркнула, что все ее родные целы.



Сын Наталки Денисенко оказался в Чернигове во время обстрела / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о ракетной атаке на Чернигов 17 апреля