"Нелюди": известные люди с болью реагируют на ракетный обстрел Киева

Утром 21 марта Россия осуществила ракетную атаку на Киев. ПВО удалось сбить все цели, однако количество пострадавших увеличивается. В то же время украинские звезды уже успели отреагировать на кровожадность россиян.

В соцсетях о ракетном обстреле Киева уже высказались Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Леся Никитюк и другие.

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Екатерина Репьяхова

Жена Виктора Павлика выложила в своем блоге фото последствий ракетного обстрела. Девушка мечтает, чтобы страна-агрессор перестала существовать.

Екатерина Репяхова отреагировала на ракетный обстрел / Скриншот из инстаграм-сторис

Евгения Эмеральд

Бывшая военная, которая сейчас борется за лишение родительских прав своего мужа Дмитрия Стипанюка, тоже не стала в стороне и выложила фото попадания обломков. Более того, они упали за 3 дома возле социального офиса #зжінкоютакнеможна.

Евгения Эмеральд отреагировала на последствия обстрела Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Светлана Тарабарова

Певица поделилась подробностями своего утра. Она никогда не забудет ощущение, когда выбегала в укрытие вместе с ребенком под вспышки и взрывы за окном. Артистка поблагодарила спасательные службы "и всех, благодаря кому мы сегодня проснулись".

Светлана Тарабарова об обстреле Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Ксения Мишина

Актриса призналась, что ее сын очень просится и хочет домой. Она выложила в сторис видео с последствиями разрушения инфраструктуры Киева. К тому же отметила, что сердце каждой матери сжимается, когда слышит фразу "дети войны".

Ксения Мишина отреагировала на ракетную атаку / Скриншот из инстаграм-сторис

MamaRika

Певица опубликовала фото из киевского метро, в котором собрались жители города чтобы укрыться от обстрела.

MamaRika о ракетном обстреле / Скриншот из инстаграм-сторис

Маша Ефросинина

Журналистка выложила результаты работы Воздушных Сил и отметила, что на поколение вперед передает ненависть к стране-агрессору за слезы сына во время этой ночи. Маша очень благодарна силам ПВО, которые продолжают возможность жить и верить.

Маша Ефросинина опубликовала реакцию на обстрел / Скриншот из инстаграм-сторис

alyona alyona

Одна из представительниц Украины на "Евровидении 2024" опубликовала фото последствий обстрела Киева. Певица отметила количество поврежденных учебных заведений и раненых. Надо отметить, что артистка продублировала текст сторис на английском языке.

alyona alyona отреагировала на ракетную атаку / Скриншот из инстаграм-сторис

Леся Никитюк

Телеведущая выложила фото разрушенной инфраструктуры Киева, подписав его на английском языке.

Россия утром ударила по Киеву 31 ракетой,

– написала Леся.

Леся Никитюк опубликовала реакцию на обстрел / Скриншот с инстаграм-сторис

Екатерина Осадчая

Журналистка поделилась фотографиями чистого и мирного неба.

Всем соседям назло,

– коротко прокомментировала Екатерина.

Екатерина Осадчая отреагировала на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Ракетный обстрел Киева 21 марта