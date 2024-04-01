Кроме сильных слов, Пташка попросила поклонников поздравить ее с помощью доната. По словам Екатерины, лучшим подарком будут деньги на дроны.
К слову Хочется, чтобы так было всегда, – Денисенко умилила редким фото с мужем, который в ВСУ
Что написала Пташка ко дню своего рождения
Полищук опубликовала пост, в котором обратилась к поклонникам. Защитница рассказала, как она встретила свое 23-летие на фронте.
Еще один рассвет. Двадцать три. Три из них – война, плен, война. Кроме них я мало что видела. Но просто развернуться и уйти я не могу. Я очень люблю свой день рождения – день когда всем будто на тебя не наплевать. Как всегда – обстрелы, засыпана половина вещей и снаряжения, любимые берцы, разрушенное гнездо, авиация, болит живот и бронхит. Ничего нового,
– поделилась Екатерина.
К тому же девушка призвала не писать и не звонить ей в день рождения. По словам Пташки, кто хочет ее поздравить, то пусть задонатит на дроны для экипажа.
Не пишите мне ничего и не звоните. Просто поздравьте меня посильной для вас суммой. У меня закончились дроны. Моему экипажу и соседям нечем работать. Каждый день мы теряем бойцов. И очень часто из-за ограниченных возможностей наблюдения,
– отметила защитница.
Что известно о "Пташке" Екатерине Полищук
- Девушка окончила Тернопольский художественный колледж им. Соломии Крушельницкой. Умеет играть на бандуре и умело писать стихи. До войны "Пташка" мечтала петь на большой сцене.
- В 2021 году прошла курсы домедицинской помощи и отправилась помогать бойцам в Донецкой области. Позже стала парамедиком батальона "Госпитальеры".
- После начала полномасштабного вторжения Екатерина поехала работать в госпиталь в Мариуполе. Россия разрушила больницу, поэтому парамедик вместе с коллегами попала на завод "Азовсталь".
- Девушка стала известной благодаря видео, где она исполняет песни ОУН-УПА, сидя в подвалах "Азовстали". Так, Полищук хотела привлечь внимание мира к раненым гражданским и военным в Мариуполе.
- В мае 2022-го Екатерина с другими медиками и военнослужащими вышла с завода "Азовсталь", по приказу президента Зеленского, после чего все защитники "Азовстали" попали в российский плен.
- В сентябре того же года состоялся обмен пленными, среди них была и "Пташка".
- Позже девушка рассказала, что потеряла в окруженном Мариуполе любимого Ярослава, который служил в 36 ОБрМП.