Кроме сильных слов, Пташка попросила поклонников поздравить ее с помощью доната. По словам Екатерины, лучшим подарком будут деньги на дроны.

К слову Хочется, чтобы так было всегда, – Денисенко умилила редким фото с мужем, который в ВСУ

Что написала Пташка ко дню своего рождения

Полищук опубликовала пост, в котором обратилась к поклонникам. Защитница рассказала, как она встретила свое 23-летие на фронте.

Еще один рассвет. Двадцать три. Три из них – война, плен, война. Кроме них я мало что видела. Но просто развернуться и уйти я не могу. Я очень люблю свой день рождения – день когда всем будто на тебя не наплевать. Как всегда – обстрелы, засыпана половина вещей и снаряжения, любимые берцы, разрушенное гнездо, авиация, болит живот и бронхит. Ничего нового,

– поделилась Екатерина.

К тому же девушка призвала не писать и не звонить ей в день рождения. По словам Пташки, кто хочет ее поздравить, то пусть задонатит на дроны для экипажа.

Не пишите мне ничего и не звоните. Просто поздравьте меня посильной для вас суммой. У меня закончились дроны. Моему экипажу и соседям нечем работать. Каждый день мы теряем бойцов. И очень часто из-за ограниченных возможностей наблюдения,

– отметила защитница.

Что известно о "Пташке" Екатерине Полищук