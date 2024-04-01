Окрім сильних слів, Пташка попросила шанувальників привітати її за допомогою донату. За словами Катерини, найкращим подарунком будуть гроші на дрони.

До слова Хочеться, щоб так було завжди, – Денисенко розчулила рідкісним фото з чоловіком, який у ЗСУ

Що написала Пташка до дня свого народження

Поліщук опублікувала пост, в якому звернулася до шанувальників. Захисниця розповіла, як вона зустріла своє 23-річчя на фронті.

Ще один світанок. Двадцять три. Три з них – війна, полон, війна. Окрім них я мало що бачила. Але просто розвернутись і піти я не можу. Я дуже люблю свій день народження – день коли всім ніби на тебе не начхати. Як завжди – обстріли, засипана половина речей і спорядження, улюблені берці, зруйноване кубло, авіація, болить живіт і бронхіт. Нічого нового,

– поділилася Катерина.

До того ж дівчина закликала не писати та не телефонувати їй у день народження. За словами Пташки, хто хоче її привітати, то хай задонатить на дрони для екіпажу.

Не пишіть мені нічого і не телефонуйте. Просто привітайте мене посильною для вас сумою. В мене закінчились дрони. Моєму екіпажу і сусідам немає чим працювати. Щодня ми втрачаємо бійців. І дуже часто через обмежені можливості спостереження,

– зазначила захисниця.

Що відомо про "Пташку" Катерину Поліщук