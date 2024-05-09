Сотрудничал с Nirvana, PJ Harvey и Pixies: умер известный продюсер Стив Альбини
Источник:Associated Press
Музыкальный мир оплакивает потерю Стива Альбини, настоящей легенды индустрии. Известный американский звукорежиссер и музыкальный продюсер отошел в мир иной в 61 год.
Он известен как один из самых влиятельных саунд-продюсеров начала 1990-х годов. За свою карьеру Стив сотрудничал с такими известными группами, как Nirvana, PJ Harvey и Pixies.
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Что известно о смерти Стива Альбини
Известный музыкант умер вечером 7 мая от сердечного приступа. Эту печальную весть подтвердил инженер его студии звукозаписи Брайан Фокс.
Нам трудно поверить в эту потерю. Несомненно, есть много воспоминаний, слез и историй. Пожалуйста, пересказывайте их и помогите сохранить его дух,
– написали на странице студии звукозаписи Стива Альбини.
Что известно о Стиве Альбине
- В начале 1980-х он основал пост-панк-группу Big Black, а в 1990-х получил признание как выдающийся музыкальный продюсер и звукорежиссер.
- Среди его работ – продюсирование третьего и последнего альбома Nirvana, In Utero.
- Стив также известен своей работой с такими культовыми группами как Pixies, The Breeders и The Jesus Lizard.
- В общем Альбини присоединился к созданию около тысячи музыкальных записей, что свидетельствует о его значительном влиянии на музыкальную индустрию.
- Кроме продюсерской работы, он также был участником таких андеграундных групп, как Shellac и Big Black.