Сотрудничал с Nirvana, PJ Harvey и Pixies: умер известный продюсер Стив Альбини

9 мая 2024, 14:22
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Источник:

Associated Press

Музыкальный мир оплакивает потерю Стива Альбини, настоящей легенды индустрии. Известный американский звукорежиссер и музыкальный продюсер отошел в мир иной в 61 год.

Он известен как один из самых влиятельных саунд-продюсеров начала 1990-х годов. За свою карьеру Стив сотрудничал с такими известными группами, как Nirvana, PJ Harvey и Pixies.

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Что известно о смерти Стива Альбини

Известный музыкант умер вечером 7 мая от сердечного приступа. Эту печальную весть подтвердил инженер его студии звукозаписи Брайан Фокс.

Нам трудно поверить в эту потерю. Несомненно, есть много воспоминаний, слез и историй. Пожалуйста, пересказывайте их и помогите сохранить его дух,
– написали на странице студии звукозаписи Стива Альбини.

Что известно о Стиве Альбине

  • В начале 1980-х он основал пост-панк-группу Big Black, а в 1990-х получил признание как выдающийся музыкальный продюсер и звукорежиссер.
  • Среди его работ – продюсирование третьего и последнего альбома Nirvana, In Utero.
  • Стив также известен своей работой с такими культовыми группами как Pixies, The Breeders и The Jesus Lizard.
  • В общем Альбини присоединился к созданию около тысячи музыкальных записей, что свидетельствует о его значительном влиянии на музыкальную индустрию.
  • Кроме продюсерской работы, он также был участником таких андеграундных групп, как Shellac и Big Black.

Автор: Софія Хомишин