Он известен как один из самых влиятельных саунд-продюсеров начала 1990-х годов. За свою карьеру Стив сотрудничал с такими известными группами, как Nirvana, PJ Harvey и Pixies.

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Что известно о смерти Стива Альбини

Известный музыкант умер вечером 7 мая от сердечного приступа. Эту печальную весть подтвердил инженер его студии звукозаписи Брайан Фокс.

Нам трудно поверить в эту потерю. Несомненно, есть много воспоминаний, слез и историй. Пожалуйста, пересказывайте их и помогите сохранить его дух,

– написали на странице студии звукозаписи Стива Альбини.

Что известно о Стиве Альбине