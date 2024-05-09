Він відомий як один з найвпливовіших саунд-продюсерів початку 1990-х років. За свою кар'єру Стів співпрацював з такими відомими гуртами, як Nirvana, PJ Harvey та Pixies.

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Що відомо про смерть Стіва Альбіні

Відомий музикант помер увечері 7 травня від серцевого нападу. Цю сумну звістку підтвердив інженер його студії звукозапису Брайан Фокс.

Нам важко повірити в цю втрату. Безсумнівно, є багато спогадів, сліз та історій. Будь ласка, переповідайте їх і допоможіть зберегти його дух,
– написали на сторінці студії звукозапису Стіва Альбіні.

Що відомо про Стіва Альбіна

  • На початку 1980-х він заснував пост-панк-гурт Big Black, а в 1990-х здобув визнання як видатний музичний продюсер та звукорежисер.
  • Серед його робіт – продюсування третього та останнього альбому Nirvana, In Utero.
  • Стів також відомий своєю роботою з такими культовими групами як Pixies, The Breeders та The Jesus Lizard.
  • Загалом Альбіні долучився до створення близько тисячі музичних записів, що свідчить про його значний вплив на музичну індустрію.
  • Окрім продюсерської роботи, він також був учасником таких андеграундних гуртів, як Shellac та Big Black.