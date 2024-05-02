Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Шарлотту с днем рождения: редкие кадры принцессы

2 мая 2024, 13:26
Читати новину українською

Источник:

Принц и принцесса Уэльские

2 мая отмечает 9-летие принцесса Уэльская Шарлотта. По этому радостному случаю королевская семья опубликовала новую фотографию девочки.

Уже традиционно британская семья поздравляет младших членов с праздником. Так, прошлом месяце королевская семья опубликовала редкий кадр именинника принца Луи.

Интересно Принц Уильям впервые публично прокомментировал состояние онкобольной Кейт Миддлтон

Как королевская семья поздравила Шарлотту

В своих соцсетях принц и принцесса Уэльские публично поздравили дочь Шарлотту с днем рождения. Девочке исполнилось 9 лет. В то же время ее родители опубликовали новый кадр дочери.

На нем принцесса Шарлотта одета в синюю футболку, красную кофточку и джинсовую юбку. Она позирует возле цветов и искренне улыбается в камеру.

С 9-летием, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые сообщения сегодня,
– подписали фотографию принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Что известно о принцессе Шарлотте

  • Полное имя принцессы – Шарлотта Элизабет Диана Шарлотта. В нем родители почтили бабушку, принцессу Диану, и прабабушку, королеву Елизавету II.
  • Шарлотта сначала училась в школе Thomas's Battersea, которую закончил ее старший брат, принц Джордж. Однако, теперь она получает образование в заведении Ламбрук в графстве Беркшир.
  • Как известно, девочка лучшая в классе по чтению. К тому же Шарлотта обожает актерское искусство.
Автор: Влада Пономарьова