Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Шарлотту с днем рождения: редкие кадры принцессы

2 мая отмечает 9-летие принцесса Уэльская Шарлотта. По этому радостному случаю королевская семья опубликовала новую фотографию девочки.

Уже традиционно британская семья поздравляет младших членов с праздником. Так, прошлом месяце королевская семья опубликовала редкий кадр именинника принца Луи.

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Как королевская семья поздравила Шарлотту

В своих соцсетях принц и принцесса Уэльские публично поздравили дочь Шарлотту с днем рождения. Девочке исполнилось 9 лет. В то же время ее родители опубликовали новый кадр дочери.

На нем принцесса Шарлотта одета в синюю футболку, красную кофточку и джинсовую юбку. Она позирует возле цветов и искренне улыбается в камеру.

С 9-летием, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые сообщения сегодня,

– подписали фотографию принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Что известно о принцессе Шарлотте