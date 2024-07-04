Получила почетное звание: кронпринцесса Испании закончила год военных учений

Старшая дочь испанской королевской четы Леонор закончила свое обучение в школе сухопутных войск. Девушка получила звание второго лейтенанта.

На днях состоялась торжественная церемония, на которой появились представители королевской семьи. Семья решила поддержать кронпринцессу во время ее выпускного.

Интересно Личный подарок Чарльза III: королева Камилла и принц Эдвард получили почетный орден

Мероприятие началось после прибытия короля Филиппа VI и королевы Летиции с принцессой Софией. Во время события прозвучал национальный гимн и запустился пушечный салют. Кроме королевской семьи, на церемонии присутствовали министр обороны Маргарита Роблес и начальник штаба обороны Теодоро Эстебан Лопес Кальдерон.

Леонор, которая предстала в военной форме, получила от короля Филиппа VI награду в виде креста с белой эмблемой. В конце церемонии сообщили, что это особый день как для королевской семьи, так и для всех родственников выпускников лейтенантов.

В военной школе заверили, что будут скучать по кронпринцессе. Леонор "оставила след" среди своих однокурсников, офицерского корпуса и преподавателей.

Впрочем, военное обучение девушка продолжит уже через месяц. Она будет получать образование в морской академии в Марине на фрегате. А через некоторое время Леонор будет учиться в авиационной академии. Кронпринцесса должна это сделать перед тем, как занять престол.

Заметим, что супруги короля Филиппа VI и королевы Летиции имеют двух дочерей – Софию и Леонор. Последняя является главной наследницей престола.