На днях состоялась торжественная церемония, на которой появились представители королевской семьи. Семья решила поддержать кронпринцессу во время ее выпускного.

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Мероприятие началось после прибытия короля Филиппа VI и королевы Летиции с принцессой Софией. Во время события прозвучал национальный гимн и запустился пушечный салют. Кроме королевской семьи, на церемонии присутствовали министр обороны Маргарита Роблес и начальник штаба обороны Теодоро Эстебан Лопес Кальдерон.

Леонор, которая предстала в военной форме, получила от короля Филиппа VI награду в виде креста с белой эмблемой. В конце церемонии сообщили, что это особый день как для королевской семьи, так и для всех родственников выпускников лейтенантов.

В военной школе заверили, что будут скучать по кронпринцессе. Леонор "оставила след" среди своих однокурсников, офицерского корпуса и преподавателей.

Впрочем, военное обучение девушка продолжит уже через месяц. Она будет получать образование в морской академии в Марине на фрегате. А через некоторое время Леонор будет учиться в авиационной академии. Кронпринцесса должна это сделать перед тем, как занять престол.

Заметим, что супруги короля Филиппа VI и королевы Летиции имеют двух дочерей – Софию и Леонор. Последняя является главной наследницей престола.