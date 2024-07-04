Днями відбулася урочиста церемонія, на якій з'явилися представники королівської родини. Сім'я вирішила підтримати кронпринцесу під час її випускного.

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Захід розпочався після прибуття короля Філіпа VI та королеви Летиції з принцесою Софією. Під час події пролунав національний гімн та запустився гарматний салют. Окрім королівської родини, на церемонії були присутні міністр оборони Маргарита Роблес і начальник штабу оборони Теодоро Естебан Лопес Кальдерон.

Леонор, яка постала у військовій формі, отримала від короля Філіпа VI відзнаку у вигляді хреста з білою емблемою. Наприкінці церемонії повідомили, що це особливий день як для королівської родини, так і для всіх родичів випускників лейтенантів.

У військовій школі запевнили, що сумуватимуть за кронпринцесою. Леонор "залишила слід" серед своїх однокурсників, офіцерського корпусу та викладачів.

Втім, військове навчання дівчина продовжить вже через місяць. Вона здобуватиме освіту в морській академії в Маріні на фрегаті. А через деякий час Леонор навчатиметься в авіаційній академії. Кронпринцеса має це зробити перед тим, як зайняти престол.

Зауважимо, що подружжя короля Філіпа VI та королеви Летиції має двох доньок – Софію та Леонор. Остання є головною спадкоємицею престолу.