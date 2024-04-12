Пока Кейт на лечении: принц Уильям с сыном посетил футбольный матч
Принца Уильяма вместе со старшим сыном Джорджем заметили на матче Английской Премьер лиги. К тому же это первое публичное появление членов королевской семьи с момента обнародования информации о болезни Кейт Миддлтон.
Его Высочество вместе с сыном посетили матч на стадионе "Вилла Парк", что в Бирмингеме. Они присутствовали на первом четвертьфинальном матче между "Астон Виллой" и "Лиллем".
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Принц Уильям вместе с сыном посетил футбольный матч
Как известно, принц Уильям давно болеет за футбольный клуб "Астон Вилла". Более того, эта команда одержала победу на матче со счетом 2-1.
В то же время в сети распространяется видео, на котором Его Высочество и принц Джордж яростно хлопают в ладоши игрокам любимой команды. К тому же парень одет в шарфик в цветах этого футбольного клуба.
На других фото и видео можно заметить, как принц Уильям с сыном радуется голу любимой команды и одновременно говорит что-то улыбающемуся ребенку.
Принц Уильям: последние новости
- На момент обретения статуса монарха он станет вторым королем в истории Великобритании с необычной особенностью. Все дело в том, что Его Высочество имеет рост 191 см. Так, принц Уэльский станет вторым самым высоким монархом после короля Эдуарда IV, который имел рост 194 см, а в доспехах и костюме – примерно 2 метра.
- 12 марта на службу ко Дню Содружества приехали королева-консорт, принц Уэльский, герцог и герцогиня Эдинбургские и принцесса Анна. На опубликованных фотографиях принц Уильям улыбается и разговаривает с королевой Камиллой. Они демонстрируют радость пребывания в компании друг друга.
- В феврале этого года принц впервые посетил церемонию BAFTA без Кейт Миддлтон. Там, он рассказал, что в прошлые годы просматривал ленты, которые номинировали на премию. Впрочем, этом году он не видел большинство фильмов, потому что у него много дел.