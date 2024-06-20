После четырех лет в США: принц Гарри и Меган Маркл хотят помириться с королевской семьей
Источник:New York Post
В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Однако, теперь супруги занимаются поиском дома в Великобритании, что может свидетельствовать о желании примирения с семьей.
Впрочем, пара, вероятно, сильно разозлила королевскую семью. Недавно официальный сайт семьи удалил заявление принца Гарри об отношениях с Меган Маркл. Правда, даже этот факт не остановил звезд в том, чтобы улучшить отношения с родственниками.
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Так, супруги сейчас рассматривают возможность жизни на две страны – США и Великобритания. Принц Гарри в начале июня начал поиск жилья, чтобы не останавливаться постоянно в гостиницах во время посещения Лондона.
Как сообщил экс-королевский дворецкий Грант Гаролд, такие действия пары могут способствовать сближению с королевской семьей. По словам мужчины, супруги полгода будут жить в США, а другую половину – в Великобритании.
Впрочем, Гаролд не уверен, что Меган захочет окончательно переехать в Лондон, поскольку сейчас имеет роскошное жилье в Калифорнии, стоимостью 14 миллионов долларов (567 642 054 гривен). Однако, Грант отметил, что в отличие от жены, принц Гарри охотно вернется в Великобританию.
Я могу поверить, что Гарри хотел бы вернуться сюда, он любит Великобританию. Он получил здесь замечательное воспитание, ему нравилось здесь жить, и я это помню,
– рассказал дворецкий.
К тому же принц Гарри понимает, что из-за американского происхождения Меган, распределение времени между странами должно быть одинаковым.
Что известно об отказе принца Гарри от королевских обязанностей
- Об этом стало известно в 2020 году. Сразу после обнародования этой информации, сетью начали распространяться различные теории, почему все так произошло.
- Кто-то из пользователей считал, что Меган не нашла общего языка с покойной королевой Елизаветой II, а кто-то был уверен, что Маркл имеет неприязненные отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
- Супруги не могли смириться с постоянной слежкой за ними представителей медиа. К тому же пару не устраивал запрет от Букингемского дворца развивать бренд с названием SussexRoyal. Тогда Гарри и Меган и заявили о планах по финансовой независимости от королевской семьи.
- Впрочем, принц со своей женой переименовал собственный сайт на Sussex.com, где можно узнать их биографии и перечень последних новостей.