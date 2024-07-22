Как быстро летит время: Миддлтон очаровала новым фото принца Джорджа в его 11-й день рождения

22 июля, самый старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Джорджу исполнилось 11 лет.

По этому радостному случаю, принцесса Уэльская традиционно сделала праздничный снимок сына. Несмотря на свою болезнь, Кейт продолжает радовать поклонников новыми фото детей.

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Так, 11-летний принц Джордж предстал в черном костюме и белой рубашке. Сын супругов искренне улыбается в камеру. Миддлтон решила опубликовать фото ребенка в черно-белой обработке.

Сегодня желаем принцу Джорджу очень счастливого 11-го дня рождения!

– написала Ее Высочество.

Принц Джордж будет праздновать день рождения в кругу семьи. Мальчик сейчас находится на летних каникулах.

Поклонники британской королевской семьи присоединились к поздравлениям. Они отметили быстротечность времени и взрослый вид принца.

"Он только что был маленьким ребенком. Куда летит время. С днем рождения, принц Джордж";

"Эта фотография такая красивая, принц так быстро растет! Желаю Джорджу самого счастливого дня рождения, самого лучшего дня!";

"С 11-м днем рождения нашего любимого принца Джорджа. Я не могу поверить, что тебе уже 11! Клянусь, такое ощущение, будто это было только вчера";

"Еще одно красивое фото, сделанное нашей принцессой Уэльской! Принц Джордж уже вырос и поздравляем его с 11-м днем рождения! Замечательно видеть, как он растет на наших глазах! Время летит так быстро";

"Я надеюсь, что он проведет необычайно веселый день в окружении своих близких и проведет замечательный новый год! Мы все любим тебя, принц Джордж".

Напомним, на днях принц Джордж и принц Уильям вместе посетили финал Чемпионата Европы по футболу в Берлине. Они отличились рьяной поддержкой английской команды в матче с испанцами. Зрители заметили большое сходство в реакции сына и отца на результат игры. Принцы держали головы руками во время напряженных моментов матча и радостно подпрыгнули, когда англичане забили гол.