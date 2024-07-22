По этому радостному случаю, принцесса Уэльская традиционно сделала праздничный снимок сына. Несмотря на свою болезнь, Кейт продолжает радовать поклонников новыми фото детей.
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Так, 11-летний принц Джордж предстал в черном костюме и белой рубашке. Сын супругов искренне улыбается в камеру. Миддлтон решила опубликовать фото ребенка в черно-белой обработке.
Сегодня желаем принцу Джорджу очень счастливого 11-го дня рождения!
– написала Ее Высочество.
Принц Джордж будет праздновать день рождения в кругу семьи. Мальчик сейчас находится на летних каникулах.
Поклонники британской королевской семьи присоединились к поздравлениям. Они отметили быстротечность времени и взрослый вид принца.
- "Он только что был маленьким ребенком. Куда летит время. С днем рождения, принц Джордж";
- "Эта фотография такая красивая, принц так быстро растет! Желаю Джорджу самого счастливого дня рождения, самого лучшего дня!";
- "С 11-м днем рождения нашего любимого принца Джорджа. Я не могу поверить, что тебе уже 11! Клянусь, такое ощущение, будто это было только вчера";
- "Еще одно красивое фото, сделанное нашей принцессой Уэльской! Принц Джордж уже вырос и поздравляем его с 11-м днем рождения! Замечательно видеть, как он растет на наших глазах! Время летит так быстро";
- "Я надеюсь, что он проведет необычайно веселый день в окружении своих близких и проведет замечательный новый год! Мы все любим тебя, принц Джордж".
Напомним, на днях принц Джордж и принц Уильям вместе посетили финал Чемпионата Европы по футболу в Берлине. Они отличились рьяной поддержкой английской команды в матче с испанцами. Зрители заметили большое сходство в реакции сына и отца на результат игры. Принцы держали головы руками во время напряженных моментов матча и радостно подпрыгнули, когда англичане забили гол.