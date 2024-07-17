Ранее принц и принцесса Уэльские также делились волшебным кадром королевы. Таким образом они поздравили Ее Величество с днем рождения.

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На официальном аккаунте британской королевской семьи в социальной сети X (бывший Twitter) опубликована новая фотография королевы Камиллы. На снимке Ее Величество предстает в изящном синем платье, что прекрасно подчеркивает ее элегантность. Фотография, вероятно, была сделана во время недавнего визита королевской четы на остров Гернси. Живописные пейзажи служат волшебным фоном для портрета королевы. Образ Камиллы дополнили изысканные ювелирные украшения – браслеты и ожерелье, которые гармонично сочетаются с ее нарядом.

Желаем Ее Величеству королеве счастливого дня рождения,

– отметили в посте.

Заметим, что в свой день рождения королева Камилла отправилась с Чарльзом III на открытие новой сессии парламента Великобритании. Королевская чета излучала сказочный вид на церемонии. Так, монарх надел длинную темно-красную мантию, а его возлюбленная – белоснежное платье, на головах у обоих были короны. Король Чарльз III был одет в Императорскую государственную корону, в то время, как голову королевы Камиллы украшала корона с бриллиантовой тиарой, которую ранее носила покойная королева Елизавета.