В гранд-финале выступила представительница Израиля, которая 13 лет жила в Москве

11 мая в гранд-финале Евровидения-2024 выступила представительница Израиля Эден Голан. Она исполнила трек Hurricane.

По прогнозам букмекеров, пока Израиль имеет 20% шансов на победу в песенном конкурсе. Эден Голан занимает 2 место, а безоговорочным фаворитом остается Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.

Как Эден Голан выступила на сцене Евровидения-2024

Певица кардинально не меняла свой конкурсный номер. Она надела длинное бежевое платье для выступления. В то же время вместе с ней вышли на сцену танцовщики в похожих костюмах. Арка в виде круга, которая располагалась позади представительницы Израиля, сначала казалась окутанной туманом, а затем засияла ярким желтым светом.

Эден Голан – Hurricane: смотрите видео онлайн

Что известно о представительнице Израиля