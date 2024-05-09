Выступление рок-бэнда поразило еврофанов своей эпатажностью. Они исполнили песню 1:11, а на стиль номера их, вероятно, вдохновила молодежная субкультура эмо, которая была популярна в 2000-х.
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Как группа Megara выступила на сцене Евровидения-2024
Музыканты в Мальме появились в розово-черных образах. В своей конкурсной песне Megara соединили элементы рока, металла, танца и электроники.
В пресс-релизе коллектив заявил, что песня была написана в течение нескольких дней с намерением сделать что-то, чего они никогда раньше не создавали.
Что известно о группе Megara
- Она состоит из четырех участниц и была основана в 2015 году в Мадриде, Испания, гитаристом Тио Роберто Буэно и вокалисткой Кензи Луветт.
- Вскоре после создания коллектив выпустил свой дебютный мини-альбом Muérase quien pueda.
- Популярность Megara взлетела с выходом второго студийного альбома Aquí estamos todos locos в 2018 году.
- Заметим, что бэнд разработал уникальный музыкальный стиль, известный как "Рок Фуксия", сочетающий в себе элементы электронных, танцевальных и рок-жанров.