Выступление рок-бэнда поразило еврофанов своей эпатажностью. Они исполнили песню 1:11, а на стиль номера их, вероятно, вдохновила молодежная субкультура эмо, которая была популярна в 2000-х.

Вас также может заинтересовать alyona alyona и Jerry Heil представили Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

Как группа Megara выступила на сцене Евровидения-2024

Музыканты в Мальме появились в розово-черных образах. В своей конкурсной песне Megara соединили элементы рока, металла, танца и электроники.

В пресс-релизе коллектив заявил, что песня была написана в течение нескольких дней с намерением сделать что-то, чего они никогда раньше не создавали.

Что известно о группе Megara