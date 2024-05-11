Счастливы, что он с нами, - представитель Латвии на Евровидении-2024 приютил собаку из Харькова
Источник:Евровидение Украина
Некоторые страны-участницы публично поддержали Украину на Евровидении-2024. Среди них и представитель Латвии Dons, который дал приют собачке из Харькова.
11 мая в финале Евровидения зрители увидят выступления 25 стран, среди которых и латвиец Dons. Он выйдет на сцену под номером 11.
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Представитель Латвии приютил собаку из Харькова
Во время церемонии открытия Евровидения-2024 представитель Латвии признался, что приютил собаку из Харькова. Сейчас песик живет с мамой участника Евровидения, которая гуляет с животным ежедневно. Dons очень счастлив, что собака по имени Ронни появился в его жизни.
Я очень счастлив, что моя мама сейчас занята. Она гуляет с собакой каждый день. Ронни живет с моей мамой. Он прекрасный, и мы счастливы, что он с нами,
– признался певец.
Что известно о поддержке Украины другими участниками
- Певец Silvester Belt, который в этом году представляет Литву, был одним из тех, кто выступал на акции Radarom! Во время этого мероприятия литовцы собрали более 8,288 миллионов евро на закупку комплектов безопасности для украинских воинов.
- Ирландию в этом году представили небинарные Bambie Thug. Во время их выступления можно было разглядеть оригинальный маникюр Bambie Thug, где на ногтях красовались небольшие ключи. На пресс-конференции один из ключей, который является символом восстановления украинских городов, разрушенных ракетами, Bambie Thug передала alyona alyona.