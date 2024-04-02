В сети появилась новость о "смерти" Потапа: неожиданная реакция рэпера и его фанов

В соцсетях начала распространяться информация о "смерти" Потапа. Рэпер решил немедленно отреагировать на такую информацию.

"Похороны" артиста также уже прокомментировали его фаны. У поклонников разделились мнения по этому вопросу.

Не пропустите Муж Поляковой впервые отреагировал на "тайный роман" жены с известным поваром

Что в сети пишут о смерти Потапа

Несколько дней назад на неизвестном канале в ютубе вышел ролик о том, что певец отошел в вечность. Скриншот этого видео к себе на страницу 1 апреля выставил сам артист и под публикацией оставил смайлы в виде молящихся ладоней.

Заметим, что на этом ютуб-канале часто выпускают контент о "смерти" разных знаменитостей. В частности, Оли Поляковой, Олега Винника, Влада Ямы и других.

В сети люди неоднозначно отреагировали на такую шутку певца. Некоторые иронично восприняли такое сообщение, а другие считают, что сегодня неуместно шутить о смерти.

"Как на самом деле жаль этого добряка";

"Лучше так не шутить. Дай Бог вам долго жить";

"Вместо похоронного включим "Дикую дичь" или "Волонтера"";

"Странное чувство юмора в наше время";

"Какая-то дебильная шутка, нельзя с этим шутить, тем более сейчас, когда гибнут наши защитники. Позор".

Впоследствии Потап выставил свое новое фото.

Все еще жив и здоров,

– подписал фотографию рэпер.

Где сейчас Потап