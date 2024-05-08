Настя Каменских нежно поздравила Потапа с днем рождения: романтическое фото пары

8 мая 2024, 20:49
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Настя Каменских

Сегодня, 8 мая, Потап отмечает 43 день рождения. С праздником артиста уже поздравила его супруга Настя Каменских.

Она посвятила пост любимому. Отметим, что длительное время супруги не публиковали совместных фотографий.

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Как Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения

По случаю праздника певица выставила фото мужа. На фотографии улыбающийся рэпер оперся на руку Анастасии.

С днем рождения, любовь,
– отметила под публикацией артистка.

Где сейчас Потап

  • В соцсетях рэпер часто публикует фотографии из разных стран мира. В частности, недавно Алексей Потапенко был в Париже и Мадриде.

  • Он утверждает, что каждая поездка имеет дипломатическую цель, направленную на установление полезных отношений, которые могут помочь Украине.
  • К тому же недавно певец ездил в Латинскую Америку. Он отмечал, что отправился туда для того, чтобы поработать с опытными артистами в регионе и выпустить хиты, которые займут первые места в чартах.

Автор: Софія Хомишин