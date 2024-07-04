Вероятно, что Андрей приехал к отцу на каникулы. Ранее Алексей уже показывал, как устроил баскетбольный матч с сыном-подростком.
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На новой фотографии Потап и Андрей изображены на баскетбольной площадке. Фото сопровождается лаконичной подписью "Практика" и эмодзи баскетбольного мяча.
Кроме этих снимков, артист также поделился видеороликом, где можно увидеть, как отец и сын активно играют в баскетбол.
Потап показал, как проводит время с сыном / Скриншоты из инстаграм-сторис
Отметим, что недавно Потапенко показывал, как проводит время в Париже.