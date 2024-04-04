Очередной зашквар рэпера: Потап выступит за границей в стиле "русского ретро"

Даже на третьем году полномасштабной войны известные украинские звезды не перестают удивлять своими поступками. Так, рэпер Потап, который сейчас живет за границей, в апреле даст концерт в Германии.

Интересно, что там он выступит как артист "русского ретро". К тому же будет исполнять русскоязычные треки.

Вас также может заинтересовать В сети появилась новость о "смерти" Потапа: неожиданная реакция рэпера и его фанов

Что известно о выступлении Потапа в Германии

Концерт запланирован на 13 апреля в Билефельде. На сцене рэпер вживую исполнит треки из репертуара Потапа и Насти, "Время и Стекло" и Mozgi.

Обычный билет на мероприятие стоит 12 евро, то есть около 500 гривен. В то же время можно забронировать залы отдыха, где стоимость колеблется от 116 до 600 евро в зависимости от количества людей и расположения столиков.



Афиша выступления Потапа в Германии/ Фото с сайта клуба Prime

Интересно, что уже во время полномасштабного вторжения в клубе Prime выступали российские артисты, такие как Миша Марвин, Бьянка, Клава Кока, Моргенштерн и другие.

Российские исполнители, которые выступали в Prime / Скриншоты из инстаграмма клуба

Какие еще зашквары случались с Потапом за время большой войны