Цікаво, що там він виступить як артист "російського ретро". До того ж виконуватиме російськомовні треки.

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Що відомо про виступ Потапа у Німеччині

Концерт заплановано на 13 квітня в Білефельді. На сцені репер наживо виконає треки із репертуару Потапа і Насті, "Время и Стекло" та Mozgi.

Звичайний квиток на захід коштує 12 євро, тобто близько 500 гривень. Водночас можна забронювати зали відпочинку, де вартість коливається від 116 до 600 євро залежно від кількості людей та розташування столиків.



Афіша виступу Потапа у Німеччині/ Фото з сайту клубу Prime

Цікаво, що вже під час повномасштабного вторгнення в клубі Prime виступали російські артисти, такі як Міша Марвін, Б'янка, Клава Кока, Моргенштерн та інші.

Російські виконавці, які виступали в Prime / Скриншоти з інстаграму клубу

Які ще зашквари траплялися з Потапом за час великої війни