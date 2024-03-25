Она рассекретила, как они познакомились. Кроме того, знаменитость призналась, как любимый относится к ее профессии и поделилась, планируют ли они детей.

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С кем встречается Джозефина Джексон

Бойфренда порноактрисы зовут Руслан. Вместе они уже почти три года вместе. Познакомились Юлия и ее возлюбленный в инстаграме. Интересно, что сначала у пары были свободные отношения.

Мы там один раз встретились, потом второй раз, третий и где-то в течение 3-4 месяцев мы вот так свободно встречались. Позже мне захотелось, чтобы мы жили вместе,

– объяснила знаменитость.

Добавим, что парня Джозефины не смущает ее профессия.

Он же не зарабатывает такие деньги, как я. Мне их он не может компенсировать. Не может сказать "нет". Что он даст взамен? Он не может меня менять сейчас,

– отметила Юлия.

Сейчас пара не планирует детей, потому что рожать в такое сложное время это "большое испытание".

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