Вона розсекретила, як вони познайомилися. Крім того, знаменитість зізналася, як коханий ставиться до її професії та поділилася, чи планують вони дітей.
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З ким зустрічається Джозефіна Джексон
Бойфренда порноакторки звати Руслан. Разом вони вже майже три роки разом. Познайомилися Юлія та її коханий в інстаграмі. Цікаво, що спершу в пари були вільні стосунки.
Ми там один раз зустрілися, потім другий раз, третій і десь протягом 3−4 місяців ми ось так вільно зустрічалися. Пізніше мені захотілося, щоб ми жили разом,
– пояснила знаменитість.
Додамо, що хлопця Джозефіни не бентежить її професія.
Він же не заробляє такі гроші, як я. Мені їх він не може компенсувати. Не може сказати "ні". Що він дасть натомість? Він не може мене змінювати зараз,
– зауважила Юлія.
Наразі пара не планує дітей, бо народжувати в такий складний час це "велике випробування".
Інтерв'ю з Джозефіною Джексон: дивіться відео онлайн
Що відомо про Джозефіну Джексон
- Зірка фільмів для дорослих родом із міста Золочів Львівської області. Після закінчення школи вона здобула ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".
- Водночас її шлях в порноіндустрію розпочався з фотосесій в стилі ню, а вже згодом, у 2019 році, Юлія вперше знялася у фільмі 18+. Завдяки своїй роботі дівчина швидко здобула популярність і зараз входить у топ-100 на відомому порносайті.
- З початком повномасштабного вторгнення Джозефіна активно долучається до допомоги ЗСУ. Зокрема, вона запускає збори на військо у своїх соцмережах. Крім того, зірка фільмів для дорослих викладанню англійської мови для ветеранів та проводить заняття у басейні в Центрі складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Днями вона навіть взяла участь у благодійній фотосесії разом із солдатами, які втратили кінцівки.