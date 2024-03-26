Автор YouTube-канала "Твоя подпольная гуманитарка" и соучредитель одноименного издательства отметил, что уже окончательно мобилизовался и сейчас проходит подготовку в учебном центре.

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Что будет с издательством и YouTube-каналом

Он также добавил, что теперь весь мужской состав команды "Гуманитарки" проходит военную службу.

Сейчас разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить и решаю админвопросы. Вроде есть вариант, но это еще в процессе. А там будет видно,

– объяснил Украинец.

Однако, в команде осталась соучредитель издательства Екатерина Дудка, поэтому, "Твоя подпольная гуманитарка" продолжит издавать книги. Правда, отмечает писатель, это будет немного медленнее.

А вот на YouTube-канале в течение определенного времени не будут выходить новые видео.

Остап Украинец добавляет, что над переводами он тоже не сможет работать, по крайней мере в ближайшее время.

Что известно об Остапе Украинце

Остап Украинец дебютировал как писатель в 2016 году, и уже через год завершил свою первую значительную работу - исторический роман "Малхут", посвященный Станиславову. В 2018 году и 2019 году вышли еще две книги, ставшие продолжением романа: "Транс" и "Канцелярия крестовых походов".

Он также перевел ряд известных произведений, включая поэму Т. С. Элиота "Бесплодная земля", произведения Г. Ф. Лавкрафта, Э. Хантера и Н. Стивенсона.