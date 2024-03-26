Автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" та співзасновник однойменного видавництва зазначив, що вже остаточно мобілізувався і зараз проходить підготовку в навчальному центрі.

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Що буде з видавництвом і YouTube-каналом

Він також додав, що тепер весь чоловічий склад команди "Гуманітарки" проходить військову службу.

Наразі розбираюся, в якій частині зрештою служитиму і вирішую адмінпитання. Ніби є варіант, але то ще в процесі. А там буде видно,

– пояснив Українець.

Однак, у команді залишилася співзасновниця видавництва Катерина Дудка, тож, "Твоя підпільна гуманітарка" продовжить видавати книжки. Щоправда, зазначає письменник, це буде трохи повільніше.

А от на YouTube-каналі впродовж певного часу не виходитимуть нові відео.

Остап Українець додає, що над перекладами він теж не зможе працювати, принаймні найближчим часом.

Що відомо про Остапа Українця

Остап Українець дебютував як письменник у 2016 році, і вже через рік завершив свою першу значну роботу — історичний роман "Малхут", присвячений Станіславову. У 2018 році та 2019 році вийшли ще дві книжки, що стали продовженням роману: "Транс" та "Канцелярія хрестових походів".

Він також переклав ряд відомих творів, включаючи поему Т. С. Еліота "Безплідна земля", твори Г. Ф. Лавкрафта, Е. Гантера та Н. Стівенсона.