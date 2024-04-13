В возрасте 30 лет умерла известная южнокорейская певица
Источник:billboard
30-летняя звезда K-pop Пак Бо Рам в четверг, 11 апреля, отошла в вечность. Ее смерть уже подтвердило агентство, а полиция расследует подробности дела.
Певица в этом году готовилась к празднованию 10-летия в музыке. Впрочем, одного рокового вечера ее жизнь оборвалась при непонятных обстоятельствах.
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Что известно о смерти Пак Бо Рам
Исполнительница проводила вечер с друзьями в их квартире. Потом она отправилась в ванную комнату и долгое время не возвращалась. После этого ее нашли без сознания над раковиной. Друзья артистки попытались сделать искусственное дыхание, однако это было безрезультатно. В конце концов, они вызвали скорую и певицу доставили в больницу, однако там ее тоже не удалось реанимировать.
Сейчас правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств смерти Пак Бо Рам и официально запросили проведение вскрытия.
Детали о похоронах и панихиду по певице объявят после обсуждения с семьей.
Чем знаменита Пак Бо Рам
- Певица дебютировала в K-pop индустрии в 17 лет, исполнив песню Beautiful 7 августа 2014 года.
Пак Бо Рам – Beautiful: смотрите видео онлайн
- Ее талант быстро признали, ведь 27 октября 2014 года Пак Бо Рам получила награду "Дебют года" на престижной церемонии Mnet Asian Music Awards.
- Так, исполнительница стремительно начала набирать все больше популярности, ее треки звучали в популярных дорамах, а песня о похудении вызвала положительную реакцию у многих слушателей благодаря мотивационному тексту.
- Выпустив две новые композиции в начале этого года, артистка продолжала завоевывать аудиторию и работать над созданием новых треков.