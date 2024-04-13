Співачка цього року готувалася до святкування 10-річчя в музиці. Втім, одного фатального вечора її життя обірвалося за незрозумілих обставин.

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Що відомо про смерть Пак Бо Рам

Виконавиця проводила вечір з друзями в їхній квартирі. Згодом вона відправилася до ванної кімнати й тривалий час не поверталася. Після цього її знайшли без свідомості над раковиною. Друзі артистки спробували зробити штучне дихання, проте це було безрезультатно. Зрештою, вони викликали швидку й співачку доставили до лікарні, однак там її теж не вдалося реанімувати.

Наразі правоохоронні органи проводить розслідування обставин смерті Пак Бо Рама й офіційно запросили проведення розтину тіла.

Деталі про похорон та панахиду за співачкою оголосять після обговорення з родиною.

Чим знаменита Пак Бо Рам

Співачка дебютувала в K-pop індустрії у 17 років, виконавши пісню Beautiful 7 серпня 2014 року.

Пак Бо Рам – Beautiful: дивіться відео онлайн