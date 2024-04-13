Співачка цього року готувалася до святкування 10-річчя в музиці. Втім, одного фатального вечора її життя обірвалося за незрозумілих обставин.
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Що відомо про смерть Пак Бо Рам
Виконавиця проводила вечір з друзями в їхній квартирі. Згодом вона відправилася до ванної кімнати й тривалий час не поверталася. Після цього її знайшли без свідомості над раковиною. Друзі артистки спробували зробити штучне дихання, проте це було безрезультатно. Зрештою, вони викликали швидку й співачку доставили до лікарні, однак там її теж не вдалося реанімувати.
Наразі правоохоронні органи проводить розслідування обставин смерті Пак Бо Рама й офіційно запросили проведення розтину тіла.
Деталі про похорон та панахиду за співачкою оголосять після обговорення з родиною.
Чим знаменита Пак Бо Рам
- Співачка дебютувала в K-pop індустрії у 17 років, виконавши пісню Beautiful 7 серпня 2014 року.
Пак Бо Рам – Beautiful: дивіться відео онлайн
- Її талант швидко визнали, адже 27 жовтня 2014 року Пак Бо Рам отримала нагороду "Дебют року" на престижній церемонії Mnet Asian Music Awards.
- Так, виконавиця стрімко почала набирати все більше популярності, її треки звучали в популярних драмах, а пісня про схуднення викликала позитивну реакцію в багатьох слухачів завдяки мотиваційному тексту.
- Випустивши дві нові композиції на початку цього року, артистка продовжувала завойовувати аудиторію та працювати над створенням нових треків.