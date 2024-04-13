Певица в этом году готовилась к празднованию 10-летия в музыке. Впрочем, одного рокового вечера ее жизнь оборвалась при непонятных обстоятельствах.

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Что известно о смерти Пак Бо Рам

Исполнительница проводила вечер с друзьями в их квартире. Потом она отправилась в ванную комнату и долгое время не возвращалась. После этого ее нашли без сознания над раковиной. Друзья артистки попытались сделать искусственное дыхание, однако это было безрезультатно. В конце концов, они вызвали скорую и певицу доставили в больницу, однако там ее тоже не удалось реанимировать.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств смерти Пак Бо Рам и официально запросили проведение вскрытия.

Детали о похоронах и панихиду по певице объявят после обсуждения с семьей.

Чем знаменита Пак Бо Рам

Певица дебютировала в K-pop индустрии в 17 лет, исполнив песню Beautiful 7 августа 2014 года.

Пак Бо Рам – Beautiful: смотрите видео онлайн