Христос Воскрес: знаменитости трогательно поздравили украинцев со светлым праздником Пасхи
5 мая православные верующие празднуют Воскресение Иисуса Христа и одновременно главный религиозный праздник года – Пасху. Даже в условиях войны украинцы продолжают прекрасную традицию. Семьи собираются в церковь, святят пасхальные корзины и молятся за исполнение самых заветных желаний. Так, украинские знаменитости не стали исключением.
Звезды уже успели наведаться в храмы, попробовать куличи, "побиться" яйцами и поздравить поклонников со светлым праздником. Среди них – Наталья Денисенко, семья Решетников, Ольга Сумская и многие другие.
К теме Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов растрогали, как с детьми готовятся к Пасхе: семейные кадры
Ирина Федишин
Украинская певица выставила праздничные семейные кадры из церкви. На фотографиях кроме артистки были ее дети с мужем и родители.
Пасха – это символ выхода из египетской неволи. Просим у Бога победы и мира. Спасибо ВСУ за возможность праздновать Пасху. Пусть Господь оберегает наших защитников и нашу Украину. Всех с праздником. Вместе победим,
– написала в посте исполнительница.
Наталья Денисенко
Актриса приехала в родной Чернигов вместе с сыном, чтобы отпраздновать Пасху с родителями. Однако семье очень не хватает ее мужа, Андрея Фединчика, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.
Желаю нам всем истинной любви. Которая светится изнутри, которая ничего не требует на замену, которая умеет прощать, и дает силы жить в радости,
– подчеркнула знаменитость.
Андрей Бедняков
Телеведущий празднует Воскресение Христа в поселке в Ивано-Франковской области, Верховина, и поделилась кадрами из церкви. Кроме того, он поздравил всех поклонников с Пасхой.
Julik
Украинский шоумен поделился праздничным кадром в вышитой сорочке и поздравил украинцев с Пасхой. Так, он пожелал всем здоровья, счастья и поблагодарил военных за возможность отпраздновать Христовое Воскресение.
Shadu
Певица выложила семейные фото с мамой возле церкви. Также артистка показала, что именно она положила в пасхальную корзину.
Shadu празднует Пасху-2024 / Скриншот из инстаграмм-сторис артистки
Оля Цибульская
Исполнительница выставила праздничную фотографию с сыном Нестором и поблагодарила ВСУ за возможность отпраздновать этот день.
SOWA
Певица опубликовала фото с артистом Степаном Гигой и поздравила украинцев с праздником.
Христос Воскрес! Поздравляем со Степаном Гигой всех с Пасхой! Пора биться пасхальными яйцами и объедаться куличами!
– написала артистка.
Злата Огневич
Тоже поделилась фотографиями в вышиванке с куличами и пасхальными яйцами.
Пусть Пасха принесет свет, радость и уют в каждый дом. Пусть каждая украинская семья в полном составе соберется за семейным столом в мирной Украине,
– подчеркнула артистка.
Эктор Хименес-Браво
Кулинар выставил фото с Пасхой, которое сделал на аллее Героев в Киеве.
Третья Пасха в новой реальности. И я не уверен, что привыкну к тому, какой она есть... Сегодня мы празднуем Пасху. И мы все снова имеем надежду, что наступит еще один Великий день, когда добро победит зло, жизнь победит смерть, а мы врага. Желаю нам силы, веры и воодушевления. Христос Воскрес!,
– отметил под публикацией шеф-повар.
Илона Гвоздева
Танцовщица опубликовала волшебные кадры с дочкой и поздравила украинцев с праздником.
Желаем мира, счастья, здоровья и благополучия в каждой семье. Чаще говорите родным, что любите их и наслаждайтесь каждым тихим днем! Не забывайте поздравить всех военных своим донатом и словами благодарности, что имеете возможность встречать праздник в теплых домах и вместе с семьей,
– написала хореограф.
Руслана
Певица выставила фото, где молится и написала трогательный текст.
Ничто не помешает нашей молитве! Ничто не заглушит наши слова к Богу! Нет такой темноты, которая бы погасила наш свет, нашу веру в воскресение добра. Христос Воскрес!,
– поделилась исполнительница.
Руслана поздравила украинцев с Пасхой / Скриншот из инстаграмм-сторис
Другие знаменитости, в частности, Леся Никитюк, Наталья Могилевская, София Ротару, Ксения Мишина и т.д., также поделились фотографиями из церквей, с корзинами и в праздничных нарядах и поздравили украинцев с Пасхой.
Как другие украинские знаменитости поздравили фанов с Пасхой / Скриншоты из инстаграмм-сторис