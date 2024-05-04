К тому же супруги показали, чем занимаются накануне Христова Воскресения. Так, Екатерина и Юрий все время проводят с детьми.

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Как Осадчая и Горбунов готовятся к Пасхе

Телеведущая в своих соцсетях опубликовала кадры, на которых развивает мелкую моторику двухлетнего сына Даниила. Мальчик играется с камушками, чему радуется Екатерина.

Сколько бы игрушек не было, а бутылка с камнями самая интересная,

– поделилась знаменитость.



Екатерина Осадчая играет с сыном Даниилом / Скриншот из инстаграмм-сторис

К тому же Осадчая рассказала о планах относительно празднования Пасхи. В субботу вечером супруги пойдут в церковь святить куличи, а потом соберутся вместе с семьей за столом. Телеведущая рада таким моментам семейных встреч.



Телеведущая о планах подготовки к Пасхе / Скриншот из инстаграмм-сторис



Осадчая о праздновании Пасхи / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время Юрий Горбунов показал поклонникам как проводит время с сыном Иваном в ожидании праздника. Так, шоумен поделился, что находится с мальчиком на рыбалке.



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о супругах Осадчей и Горбунова