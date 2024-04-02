22-летний певец Parfeniuk умилил сеть первым фото с дочкой: кадры из больницы
2 апреля 2024, 09:03Читати новину українською
Источник:Parfeniuk
На днях молодой украинский исполнитель Parfeniuk, известный своими треками "Відриваючись" и "Провела екскурсію", впервые стал отцом. Теперь звездный папа показал дочь.
Новорожденную девочку зовут София. Интересно, что Илья Парфенюк уже даже презентовал песню о дочери.
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Какое фото выставил Parfeniuk
На фотографии новоиспеченный звездный папа позирует с дочкой на руках в больничной палате.
Parfeniuk с дочкой / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Parfeniuk и Симбочки
- В конце 2023 года исполнитель и блогер сообщили о женитьбе. В то же время предложения состоялось еще летом.
- Интересно, что Илья сделал это, использовав кольцо для ключей вместо традиционного кольца, когда они гуляли по родному городу артиста (Каневу).
- Сначала пара решила держать свои отношения в тайне из-за опасений относительно негативной реакции со стороны поклонников.
- Впоследствии супруги сообщили, что ждут ребенка. На гендер-пати выяснилось, что у них будет девочка. Софийка родилась 31 марта.