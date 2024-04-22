Я его не узнала, – Злата Огневич о встрече с 65-летним отцом, который в ВСУ

Папа украинской певицы Златы Огневич в начале широкомасштабной войны вступил в лавы ВСУ, несмотря на то, что находится на пенсии и не является военнообязанным. Теперь исполнительница рассказала об их первой встрече за полгода.

Артистка призналась, что не узнала отца. По ее словам, это был совсем другой человек. Кроме того, Огневич впервые поделилась подробностями о службе Леонида Григорьевича.

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Что Злата Огневич рассказала о своем отце, который в ВСУ

Оказывается, папа певицы сейчас находится в Харьковской области. Он работает в госпитале, где лечит раненых солдат.

Через полгода, когда отец приехал из госпиталя, я его не узнала. Это был совсем другой человек. Его глаза были грустные, он провел очень много операций и ампутаций,

– поделилась артистка.

Злата отметила, что в начале полномасштабного вторжения хотела отвезти родителей в безопасное место. Однако Леонид Григорьевич имел другие намерения. Злата сказала, что очень гордится его решением.

Он для меня пример, ведь ему более 65 лет, он уже мог бы быть на пенсии, отдыхать, но выбрал другой путь и помогает раненым. У меня с отцом очень сильная связь, и с годами он стал еще сильнее,

– подчеркнула знаменитость.

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