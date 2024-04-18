Предательница Ани Лорак отреагировала на смерть отца, который умер 18 апреля. Она опубликовала совместное архивное фото из детства.

Мирослав Куек жил в Украине, а его дочь Ани Лорак изменила Родине и поддержала путинский режим. Сейчас она ожидает получения гражданства страны-агрессорки, а ее отец в последние годы жизни провел в городе Кицмань Черновицкой области.

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Как Ани Лорак отреагировала на смерть отца

Скандальная артистка подтвердила смерть отца, посвятив ему инстаграм-пост на русском языке. Лорак распространила черно-белое фото, на котором совсем юной изображена вместе с Мирославом Ивановичем.

Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце,

– написала предательница под фото.



Ани Лорак с папой / Фото с инстаграмма предательницы

Лорак не отметила, что ее папа оставался в Украине, равно как и миллионы его земляков, страдал от полномасштабной войны, которую начала Россия. А его дочь в то время наслаждалась жизнью, зарабатывала кровавые рубли, которыми финансировала бомбардировки мирных украинских городов.

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