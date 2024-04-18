Прощай, папа, – предательница Ани Лорак отреагировала на смерть папы
Источник:Ани Лорак
Предательница Ани Лорак отреагировала на смерть отца, который умер 18 апреля. Она опубликовала совместное архивное фото из детства.
Мирослав Куек жил в Украине, а его дочь Ани Лорак изменила Родине и поддержала путинский режим. Сейчас она ожидает получения гражданства страны-агрессорки, а ее отец в последние годы жизни провел в городе Кицмань Черновицкой области.
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Как Ани Лорак отреагировала на смерть отца
Скандальная артистка подтвердила смерть отца, посвятив ему инстаграм-пост на русском языке. Лорак распространила черно-белое фото, на котором совсем юной изображена вместе с Мирославом Ивановичем.
Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце,
– написала предательница под фото.
Ани Лорак с папой / Фото с инстаграмма предательницы
Лорак не отметила, что ее папа оставался в Украине, равно как и миллионы его земляков, страдал от полномасштабной войны, которую начала Россия. А его дочь в то время наслаждалась жизнью, зарабатывала кровавые рубли, которыми финансировала бомбардировки мирных украинских городов.
Отношения Ани Лорак с отцом: главное
- Мирослав Куек расстался с Жанной Линьковой еще до рождения дочери Каролины.
- Впоследствии будущую артистку мама отдала в детский дом, поскольку сама не могла снабжать дочь.
- Мирослав Иванович посещал дочь, но она не хотела переезжать в его семью.
- Неизвестно, каковы были их отношения в последние годы. Известно лишь, что Мирослав во время полномасштабной войны оставался в Украине, а его дочь избрала предательскую позицию, умалчивает террор и готовится официально стать гражданкой России.